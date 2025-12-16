Cercasi attori per un nuovo reality sulla lingua inglese | l' iniziativa dell' associazione ravennate

L'Accademia degli Studi di Ravenna cerca attori per un innovativo reality dedicato alla lingua inglese. L'iniziativa, promossa dall'associazione culturale di piazza Baracca nell'ambito del progetto

Giunge un'idea originale dall'Accademia degli Studi di Ravenna, l'associazione culturale di piazza Baracca che ospita il progetto "Accademia Cinema Ravenna". Nasce infatti un nuovo reality, basato su un'idea di Elisa Guzzo, con un format ancora confidenziale che verrà svelato presto.

