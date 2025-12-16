Cercasi attori per un nuovo reality sulla lingua inglese | l' iniziativa dell' associazione ravennate
L'Accademia degli Studi di Ravenna cerca attori per un innovativo reality dedicato alla lingua inglese. L'iniziativa, promossa dall'associazione culturale di piazza Baracca nell'ambito del progetto
