gee passa alla lidl trek

Derek Gee si unisce alla Lidl-Trek, confermando la crescita del team nel panorama ciclistico. L’annuncio, arrivato nelle ultime ore, rappresenta un passo importante per la formazione e per il percorso professionale del ciclista. Questa acquisizione rafforza la presenza del team nel circuito internazionale, sottolineando l’intenzione di competere ai massimi livelli. La partnership tra Gee e Lidl-Trek apre nuove prospettive sia per il corridore che per la squadra.

Roma, 6 gennaio 2026 - Probabilmente l'ultimo botto di ciclomercato è quello annunciato da tempo ma ufficializzato solo nelle ultime ore: Derek Gee si lega a una Lidl-Trek sempre più ambiziosa. La carriera di Gee e le dichiarazioni. Il canadese è reduce dal turbolento addio con l'allora Israel-Premier Tech, oggi NSN Cycling Team: una rescissione unilaterale, con annesso contenzioso da 30 milioni dopo mesi da separato in casa, come si evince dall'ultima apparizione in gara, risalente addirittura a giugno. Tutto è stato risolto e oggi Gee-West (così si fa chiamare il classe '97 dopo il recente matrimonio) si lega fino al 2028 alla Lidl-Trek, con la speranza di spiccare il volo dopo una carriera cominciata tardi (nel 2023 ) e finora con meno vittorie di quanto meritate.

