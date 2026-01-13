Progressisti avanti tutta Oggi vertice con Donati Nel weekend c’è il tavolo di tutto il centrodestra

Oggi si tiene un vertice con Donati, mentre nel weekend si svolge il tavolo del centrodestra. Le coalizioni si concentrano su nomi, strategie e programmi, con particolare attenzione al candidato sindaco, ormai al centro del dibattito bipartisan. La discussione riguarda le alleanze e le scelte politiche fondamentali per le prossime amministrative.

Nomi, vertici, tempo. Coalizioni alla stretta su alleanze, programmi. Su tutto: il candidato sindaco, diventato ormai un "tormentone" bipartisan. Le grandi manovre si avviano al traguardo in una settimana strategica per affinare date e tappe che porteranno alla chiusura del cerchio su chi guiderà le coalizioni alla corsa verso Palazzo Cavallo. Il centrosinistra apre la settimana con il vertice che oggi metterà al tavolo le forze del campo progressista e il fronte civico capitanato da Marco Donati. Il quid: capire se ci sono le condizioni per stringere l’alleanza e impostare un cammino condiviso su temi e metodo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

