Al Centro Campania riapre il Wellness Point, dove saranno disponibili visite e consulenze gratuite dal lunedì al sabato. L'iniziativa mira a offrire servizi di prevenzione accessibili a tutti, rafforzando l'impegno del centro nel promuovere la salute e il benessere dei visitatori. La struttura torna operativa e pronta ad accogliere chi desidera usufruire di questi servizi senza costi.

Il Centro Campania rilancia il Wellness Point confermando il proprio impegno nel rendere la prevenzione concreta, accessibile e gratuita. Dal 2 marzo al 25 maggio il Centro Campania rilancia il Wellness Point, il progetto dedicato alla prevenzione e alla promozione della salute che da oltre dieci anni rappresenta uno dei presidi sociali più riconoscibili e apprezzati del centro sul territorio. Anche per il 2026 Campania conferma il proprio impegno nel rendere la prevenzione concreta, accessibile e gratuita, mettendo a disposizione del pubblico un calendario di visite mediche, screening, check up e consulenze specialistiche aperto a tutti. Un... 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Centro Campania, torna il Wellness Point Visite e consulenze gratuite dal lunedì al sabato

Articoli correlati

Benevento, Open Day sulla psoriasi al San Pio: visite gratuite e consulenze dermatologicheL’AORN SAN PIO di Benevento guidata dal Direttore Generale Maria Morgante aderisce all’Open Day (H) – ONDA sulla psoriasi, con servizi gratuiti...

Cardiologie aperte: a Pordenone e San VIto consulenze e visite gratuiteLe cardiologie dell'Asfo in prima linea per la prevenzione e il benessere dei pazienti.

Approfondimenti e contenuti su Centro Campania

Temi più discussi: Invisibilia porta la magia nel centro commerciale Campania; La magia oltre lo sguardo: al centro Campania debutta Invisibilia, spettacolo sensoriale unico in Italia; Invisibilia, la magia al buio per tutti al Centro Campania il 9 e 10 marzo; Esame per il rilascio del tesserino autorizzativo alla raccolta funghi epigei - provincia di Napoli - regione campania.

Lda e Aka7even, i mattatori del FantaSanremo ospiti al centro CampaniaGiovedì 5 marzo, alle 20, in piazza Campania, LDA e AKA7even incontreranno il pubblico per un firmacopie esclusivo. ilgiornalelocale.it

LDA e AKA7even al Campania per incontrare i fan e presentare il nuovo discoIl Centro Commerciale Campania si prepara ad accogliere un nuovo e attesissimo appuntamento dedicato alla musica e al pubblico più giovane. Giovedì 5 marzo, alle ore 20.00, in Piazza Campania, LDA e A ... casertanews.it

Eleganza, qualità, versatilità Il Centro Campania dà il benvenuto a JACK & JONES, la nuova destinazione per la moda uomo dove scoprire uno stile casual, contemporaneo e un po’ ribelle Denim iconico, fit perfetti, tantissime forme, texture e colori: ch - facebook.com facebook