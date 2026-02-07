Cardiologie aperte | a Pordenone e San VIto consulenze e visite gratuite

Le cardiologie degli ospedali di Pordenone e San Vito Spilimbergo offrono consulenze e visite gratuite in occasione dell’iniziativa “Cardiologie Aperte”. Le strutture dell’Asfo aprono le porte ai pazienti per controlli e prevenzione, senza appuntamento e senza costi. Un modo per sensibilizzare sulla salute del cuore e intercettare eventuali problemi prima che diventino più seri.

