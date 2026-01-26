Maturità 2026 | le materie della seconda prova dell' esame orale e tutte le altre novità

La Maturità 2026 si avvicina, con importanti aggiornamenti sulle materie delle prove. Entro il 31 gennaio saranno ufficializzate le discipline per la seconda prova scritta, l'esame orale e eventuali prove aggiuntive per alcuni indirizzi. Questa comunicazione permette agli studenti di prepararsi con anticipo e di conoscere nel dettaglio le modalità dell’esame, che rappresentano un momento centrale nel percorso di diploma.

Il nuovo esame di maturità Restano le due prove scritte, mentre il colloquio verterà sulle quattro discipline principali dei percorsi di studi - individuate con decreto del Ministro - e sarà integrato da una valutazione del percorso formativo complessivo, che terrà conto anche dell'educazione civica e della formazione scuola-lavoro. Non si vuole più solo verificare le conoscenze, ma anche valutare maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti. Si tiene conto dell’impegno dimostrato nell'ambito scolastico, della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali, di quelle maturate nell'ambito dell'educazione civica e in altre attività coerenti con il percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Entro questa settimana, il Ministero dell'Istruzione potrebbe annunciare le materie della seconda prova e dell'esame orale per la Maturità 2026, in seguito alla recente riforma.

Le materie della seconda prova alla Maturità 2026 vengono generalmente comunicate dal Ministero dell'Istruzione a fine gennaio, anche se non è prevista una data ufficiale fissa.

L'Esame di Stato torna a chiamarsi Maturità: solo 4 materie all'orale, e chi fa scena muta non passa

