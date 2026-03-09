Centinaia in corteo per l’8 marzo | No al Ddl Bongiorno stop alla guerra

Oggi a Padova si è svolto un corteo con centinaia di partecipanti in occasione dell’8 marzo. Le attiviste del movimento Non Una Di Meno hanno sfilato per le vie della città, portando con sé musica, cori, applausi e cartelloni. La manifestazione ha coinvolto un vasto pubblico che si è unito lungo il percorso, esprimendo il proprio sostegno.

Oggi, lunedì 9 marzo, una marea ha invaso Padova. Tra musica, cori, applausi e cartelloni le attiviste del movimento Non Una Di Meno hanno sfilato per le vie della città, coinvolgendo centinaia di persone che si sono unite lungo il cammino. Il punto di partenza è stato piazza Garibaldi. Il camioncino alla guida del corteo, su cui campeggiava un lenzuolo con su scritto “No al Ddl Bongiorno”, è partito intorno alle 9.45, dopo alcuni interventi da parte delle attiviste, alcuni accompagnati da un interprete LIS. «La chiamano “festa della donna” ma non c’è niente da festeggiare – hanno ribadito le militanti –. Nel 2025 i femminicidi in Italia sono stati 84, dall’inizio dell’anno se ne sono verificati 10». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

“No al ddl Bongiorno”: in corteo centinaia di persone, “Senza consenso è stupro” | VIDEO e FOTOManifestazione in centro storico organizzata da Casa delle donne e Non Una di Meno.

“No al ddl Bongiorno”: in corteo centinaia di persone, “Il consenso non si tocca lo difenderemo con la lotta” | VIDEO e FOTOManifestazione in centro storico organizzata da Casa delle donne e Non Una di Meno.

Una selezione di notizie su Ddl Bongiorno

Temi più discussi: Non una di meno in piazza a Torino contro il ddl Bongiorno; Roma: corteo nazionale contro il ddl Bongiorno. Senza consenso è stupro; Ex Mercati generali, corteo dei residenti contro la nuova cementificazione. L'area diventi un grande parco urbano; Corteo di Non una di meno nel centro di Torino: Se le nostre vite non valgono, noi scioperiamo.

Corteo degli studenti per una scuola e un mondo diversiA Milano centinaia di ragazzi per le vie del centro contro guerra e patriarcato all'indomani dell'8 marzo. Proteste contro il ddl Bongiorno ... rainews.it

Consenso e Ddl Bongiorno, folla di persone al corteo in centro storicoSiamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce: con questo e altri slogan un folto gruppo colorato ed eterogeneo di persone ha invaso il centro storico per manifestar ... cremonaoggi.it

Nel mirino del movimento "il ddl Bongiorno di modifica della attuale legge sulla violenza sessuale" le cui conseguenze sarebbero "molto gravi" - facebook.com facebook

Non una di meno in piazza a Torino contro il ddl Bongiorno. In centinaia in corteo nel centro, annunciato sciopero per lunedì #ANSA x.com