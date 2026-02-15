No al ddl Bongiorno | in corteo centinaia di persone Senza consenso è stupro | VIDEO e FOTO

Centinaia di persone si sono radunate in piazza a Bologna per protestare contro il ddl Bongiorno, accusandolo di mettere a rischio la legge contro la violenza sessuale. La manifestazione, promossa dalla Casa delle donne per non subire violenza e da Non Una di Meno, si è concentrata sul tema del consenso, con slogan come “Senza consenso è stupro”. Durante il corteo, i partecipanti hanno mostrato cartelli e striscioni per chiedere modifiche alla proposta di legge. Un gruppo di manifestanti ha anche bloccato temporaneamente il traffico, attraversando la strada principale del centro.

Manifestazione in centro storico organizzata da Casa delle donne e Non Una di Meno. Il corteo da piazza VIII Agosto a piazza Maggiore "Sì è solo sì. Senza consenso è stupro". Con questo slogan la piazza bolognese è scesa in strada per protestare contro il ddl Bongiorno, con una manifestazione organizzata da Casa delle donne per non subire violenza e dall'associazione Non Una di Meno, insieme ai centri antiviolenza, associazioni femministe e realtà della comunità Lgbtqia+. Il corteo è partito da piazza VIII Agosto intorno alle 15.45. In strada donne di tutte le età, giovani, famiglie, ma anche uomini e ragazzi, riuniti dietro allo striscione con la scritta "Senza consenso è stupro".