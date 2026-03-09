Cenare troppo tardi rovina cuore e metabolismo | ecco qual è l’orario giusto secondo i cardiologi

I cardiologi avvertono che cenare troppo tardi può danneggiare il cuore e il metabolismo. Questa abitudine, comune a molte persone, si riscontra spesso tra chi ha ritmi di lavoro intensi o si concede uno spuntino serale davanti alla televisione. Gli esperti sottolineano l’importanza di rispettare orari più precisi per la cena, senza entrare troppo nel tardo della notte.

Mangiare tardi la sera è un’abitudine diffusa, spesso legata a ritmi di lavoro serrati o alla voglia di uno spuntino davanti alla televisione. Ma una nuova ricerca suggerisce che anticipare l’ultimo pasto della giornata di almeno tre ore rispetto al momento in cui si va a letto potrebbe avere effetti concreti sulla salute del cuore e sul metabolismo. Secondo uno studio pubblicato su Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, interrompere l’assunzione di cibo con sufficiente anticipo prima del sonno e mantenere un digiuno notturno di almeno 12 ore può migliorare parametri chiave come pressione arteriosa, frequenza cardiaca e controllo della glicemia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

