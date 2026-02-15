a che ora cenare per migliorare sonno e metabolismo

Gli esperti consigliano di non cenare troppo tardi, perché mangiare tardi può disturbare il sonno e rallentare il metabolismo. Per esempio, molte persone si sentono più energiche e dormono meglio se evitano di mangiare dopo le 21.00. La scelta dell’orario può fare la differenza nel benessere quotidiano.

Tra scadenze al lavoro, palestra, impegni e imprevisti, 24 ore al giorno non basterebbero mai. In questo frenetico gioco a incastro, cenare tardi è il destino ineluttabile di molti. Ma l'orario dell’ultimo pasto della giornata è un dettaglio tutt'altro che secondario: ha effetti misurabili sulla qualità del riposo notturno, sull'umore, sul ritmo circadiano e sul metabolismo. Ecco cosa suggeriscono le ricerche più recenti a riguardo. La composizione nutrizionale di ciò che si mette sotto ai denti è importante, ma calorie, qualità degli ingredienti e distribuzione dei macronutrienti non sono le uniche variabili in gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Con l’avvicinarsi delle stagioni più fredde, il timing della cena può influire sulla qualità del sonno e sulla salute generale.

