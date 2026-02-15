A che ora cenare per migliorare sonno e metabolismo
Gli esperti consigliano di non cenare troppo tardi, perché mangiare tardi può disturbare il sonno e rallentare il metabolismo. Per esempio, molte persone si sentono più energiche e dormono meglio se evitano di mangiare dopo le 21.00. La scelta dell’orario può fare la differenza nel benessere quotidiano.
Tra scadenze al lavoro, palestra, impegni e imprevisti, 24 ore al giorno non basterebbero mai. In questo frenetico gioco a incastro, cenare tardi è il destino ineluttabile di molti. Ma l'orario dell’ultimo pasto della giornata è un dettaglio tutt'altro che secondario: ha effetti misurabili sulla qualità del riposo notturno, sull'umore, sul ritmo circadiano e sul metabolismo. Ecco cosa suggeriscono le ricerche più recenti a riguardo. La composizione nutrizionale di ciò che si mette sotto ai denti è importante, ma calorie, qualità degli ingredienti e distribuzione dei macronutrienti non sono le uniche variabili in gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il timing perfetto della cena per migliorare sonno e salute
Con l’avvicinarsi delle stagioni più fredde, il timing della cena può influire sulla qualità del sonno e sulla salute generale.
Un semplice spray nasale può migliorare il sonno dei bambini: lo studio sulle apnee notturne
Uno studio australiano suggerisce che un semplice spray nasale salino può migliorare il sonno dei bambini affetti da apnee notturne, risolvendo i disturbi nel 50% dei casi.
The Meal Timing Mistake That’s Ruining Your Metabolism
Argomenti discussi: Andare a cena presto; Dove mangiare a Milano? Ecco 43 indirizzi da scoprire; 10 ristoranti italiani da provare a Milano; Il dopo Olimpiadi di J.D. Vance e famiglia: la cena alla griglieria di Buccinasco.
A che ora cenare per migliorare sonno e metabolismoNon solo cosa si mangia: anche l'ora in cui si mangia è importante. Scopriamo a che ora cenare per migliorare sonno, metabolismo e i livelli di glicemia. gazzetta.it
A che ora cenare in inverno per restare in forma e in saluteQuando le giornate si accorciano e il buio cala già nel tardo pomeriggio, anche le nostre abitudini alimentari subiscono una sorta di mini rivoluzione stagionale. È il periodo dell’anno in cui ci ... grazia.it
Bastano tre ore: cenare almeno tre ore prima di dormire può migliorare pressione e glicemia. Uno studio pubblicato su Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology mostra che prolungare il digiuno notturno fino a 13-16 ore, senza ridurre le calorie, migli facebook