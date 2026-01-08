In inverno scegliere l’orario giusto per cenare e andare a dormire diventa un aspetto rilevante del benessere generale

Durante l'inverno, con le giornate più corte e i ritmi più lenti, stabilire orari regolari per cena e il sonno può contribuire al benessere complessivo. Un programma equilibrato aiuta a mantenere il ritmo circadiano stabile, favorendo il riposo e migliorando la qualità della giornata. Adottare abitudini coerenti in questa stagione può supportare il mantenimento di uno stile di vita salutare e di un buon equilibrio psicofisico.

In inverno, quando le giornate si accorciano e i ritmi quotidiani tendono a rallentare, scegliere l'orario giusto per cenare e andare a dormire diventa un aspetto rilevante del benessere generale. La stagione fredda influisce infatti sia sul metabolismo sia sui ritmi biologici, rendendo ancora più importante l'equilibrio tra alimentazione e riposo. Dal punto di vista del metabolismo, nelle ore serali l'organismo riduce progressivamente il dispendio energetico. Consumare la cena troppo tardi può favorire una digestione più lenta e un utilizzo meno efficiente dei nutrienti. Per questo motivo, è generalmente consigliabile cenare almeno due o tre ore prima di coricarsi, così da consentire al sistema digerente di lavorare in modo ottimale senza interferire con il sonno.

