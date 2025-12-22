Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) - Ogni anno milioni di denti del giudizio vengono estratti e smaltiti come semplici rifiuti biologici. Parallelamente, molte famiglie conservano i denti da latte dei propri figli come piccoli ricordi dell'infanzia. "Ciò che ancora in pochi sanno è che questi denti, spesso considerati inutili, custodiscono in realtà una risorsa biologica di enorme valore, destinata a giocare un ruolo chiave nel futuro della medicina rigenerativa". Lo afferma Stefano Scavia, esperto di medicina rigenerativa dentale, già docente dell' Università degli Studi Milano-Bicocca. "All'interno della polpa dentale – spiega Scavia - sono presenti le cellule staminali dentali, note come DPSCs (Dental Pulp Stem Cells), oggi considerate tra le più promettenti nel panorama della ricerca biomedica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Staminali, l'esperto: "Cellule dentali risorsa preziosa per terapie rigenerative'

Leggi anche: Parodontite: con staminali e gel bio la ricrescita di osso e gengive accelera gli impianti dentali

Leggi anche: Parodontite, da staminali e gel bio ricrescita osso e gengive: così si tagliano i tempi per gli impianti dentali

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Lombardia. Nasce al Policlinico di Milano banca per cellule staminali dentali - profit e una innovativa metodica di crioconservazione che consente un bancaggio sicuro e a basso costo. quotidianosanita.it

I denti si riparano da soli, con le cellule staminali - Dopo i denti fabbricati in provetta a partire dalle cellule staminali, arriva la scoperta che grazie a queste cellule i denti possono anche auto- ansa.it

Denti e gengive che si rigenerano: la nuova frontiera dell’odontoiatria con le staminali - Le cellule staminali hanno dato e continuano a dare un grande contribuito in tantissimi campi della Medicina. ilfattoquotidiano.it

Neurochirurgiaitalia.it. . Le "cellule staminali " si riferiscono alle tecniche di medicina rigenerativa utilizzate dal Dottor Raffaele Scrofani, neurochirurgo esperto, per trattare patologie della colonna vertebrale (ernie, mal di schiena cronico, cervicalgia) tramite l'in - facebook.com facebook