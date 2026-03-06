Staminali contro il Parkinson in Giappone via libera al primo trattamento

In Giappone, l’azienda farmaceutica Sumitomo Pharma ha ottenuto l’autorizzazione per il primo trattamento al mondo con trapianto di cellule staminali contro il Parkinson. La decisione permette di avviare procedure cliniche con questa nuova terapia. La notizia riguarda un passo importante nel campo delle soluzioni innovative per questa malattia neurodegenerativa. La sperimentazione prenderà il via a breve.

(Adnkronos) – Il trapianto di cellule staminali per frenare il Parkinson. L'azienda farmaceutica Sumitomo Pharma ha affermato di aver avuto il via libera in Giappone per il primo trattamento al mondo. Alla base gli studi di Shinya Yamanaka che circa 20 anni fa ha scoperto come riprogrammare cellule adulte specializzate in cellule staminali pluripotenti indotte (iPsc), capaci di diventare qualsiasi tipo di cellula del corpo. Scoperta che gli è valsa nel 2012 il Premio Nobel per la Medicina. L'indicazione del trattamento – riporta l'azienda sul proprio sito – è per il miglioramento dei sintomi motori nei pazienti con malattia di Parkinson che hanno una risposta inadeguata alle terapie farmacologiche esistenti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Parkinson, una nuova scoperta riconsidera il trattamento con levodopaUno studio condotto dai ricercatori dell'Università McGill e pubblicato su Nature Neuroscience ha messo in discussione un'idea di lunga data, ovvero...

Il primo centro trapianti di cellule staminali ematopoietiche in Palestina sarà realizzato grazie al San GerardoIl progetto guidato da Soleterre con Fondazione Verga insieme a numerosi istituti italiani, vede capofila l'ospedale monzese Realizzare il primo...

Curarsi con le staminali? Attenzione alle truffe, anche in ItaliaA distanza di anni dal caso Stamina, torna di drammatica attualità il tema delle t erapie con cellule staminali non autorizzate e delle truffe ai danni di persone con malattie gravi, spesso rare e pri ... osservatoriomalattierare.it

Dopo l’inchiesta di #PresaDiretta, che ha rivelato per la prima volta un presunto traffico illecito di pseudo-trattamenti a base di cellule staminali somministrate a domicilio in cambio di ingenti somme di denaro, la politica si mobilita. x.com

"La truffa delle staminali” approda in Parlamento. Dopo l’inchiesta di #PresaDiretta, che ha rivelato per la prima volta un presunto traffico illecito di pseudo-trattamenti a base di cellule staminali somministrate a domicilio sul territorio italiano in cambio di inge - facebook.com facebook