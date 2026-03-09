C' è posta per te le corna triple estreme di Viviana Come la gela il marito

Corna triple e un secco, doloroso "no" a C'è posta per te. Sabato sera, su Canale 5, ha fatto discutere molto i telespettatori la storia di Salvatore e Viviana. Una storia di amore tradito, durato quasi 40 anni e finito a causa delle scappatelle reiterate della donna. I due stavano insieme fin da ragazzini, da quando avevano 14 anni. Una storiella adolescenziale diventata poi l'amore della vita, con tanto di due figli nati dalla loro unione. Nel 2019, Viviana ha deciso di sottoporsi a una dieta radicale e ferrea, che le ha permesso di dimagrire di ben 40 chili. Una rinascita fisica, emotiva e psicologica, con la donna ch ha riscoperto l'amore per se stessa anche attraverso a qualche relazione extraconiugale, sebbene per sua stessa ammissione Salvatore non le avesse mai fatto mancare nulla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

