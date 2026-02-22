C' è posta per te Roberto mette le corna a Valentina? Umiliato in studio

Roberto ha tradito Valentina, causando grande scompiglio tra loro. Durante la trasmissione, Valentina ha scoperto le bugie di Roberto e ha mostrato le prove sullo schermo. La rivelazione ha suscitato emozioni forti e tensioni tra i due, mentre Maria De Filippi ha cercato di mediare la situazione. La discussione si è protratta per diversi minuti, con Valentina che ha espresso il suo dolore e Roberto che ha tentato di giustificarsi. La puntata continua con altre storie di cuori infranti.

Siamo a C'è posta per te, il fortunatissimo ed eterno programma del sabato sera condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La puntata è quella di sabato 21 febbraio e la prima storia è quella di Roberto, marito fedifrago che tenta il tutto per tutto per riconquistare la moglie Valentina. Ma per lui finirà malissimo. Roberto scrive alla trasmissione per chiedere perdono dopo una relazione parallela nata in un momento di crisi. Nove anni insieme, una figlia e poi l’incontro con un’altra donna, tra ripensamenti e ritorni. Valentina accetta l’invito e in studio si emoziona davanti alle immagini della loro vita condivisa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

C’è Posta per Te 2026, chi sono Roberto e Valentina: cosa succede oggiRoberto e Valentina sono al centro di una vicenda complicata, causata da incomprensioni tra i due.

Leggi anche: “Mi ha messo le corna”. C’è posta per te, Lola apre la busta ma poi lo gela così

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: C'è Posta per Te, stasera 21 febbraio: le anticipazioni della nuova puntata; La storia di Roberto - C'è posta per te Clip | Witty TV; C'è Posta Per Te, una proposta di matrimonio e fiumi di lacrime: cosa vedremo stasera; C'è posta per te torna stasera su Canale 5: ospiti e anticipazioni della settima puntata.

C'è posta per te, le pagelle: Leondina alla ricerca del suo Pasquale (9), Valentina coraggiosa (7), Maria sbotta (5)Sono state tante le buste rimaste chiuse nella settima puntata di C'è posta per te. Le storie raccontate in studio hanno toccato corde dolorose ... msn.com

C'è Posta per Te: le anticipazioni della puntata di sabato 21 febbraioOggi, sabato 21 febbraio, in prima serata su Canale 5, settimo appuntamento con C'è Posta per Te, il people show condotto da Maria De Filippi. comingsoon.it

Roberto, dopo aver tradito sua moglie Valentina tre volte, cerca di riconquistarla a C’è posta per te. Nonostante i suoi sentimenti, Valentina è titubante e non riesce a credere alle sue parole. Maria De Filippi li invita a prendersi il tempo necessario, ma Valentin - facebook.com facebook

Roberto Scarpinato: questo era un intermezzo non previsto, é meglio di me. Palermo, Teatro al Massimo. ~La vera posta in gioco~ Sentite cosa ha da dire la deputata della Lega di Salvini sul referendum. #M5S Vota NO x.com