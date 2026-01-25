Mi ha messo le corna C’è posta per te Lola apre la busta ma poi lo gela così
Nella puntata del 24 gennaio di C’è Posta per Te va in scena una storia complessa, fatta di amore, dipendenza emotiva, gelosia e tradimento. Patrick arriva in studio per riconquistare Lola, la ragazza con cui ha condiviso otto anni di relazione e che lo ha lasciato dopo aver scoperto una sua frequentazione con un’altra. Un legame lungo, intenso e difficile, che – come emerge dal racconto – aveva assunto nel tempo contorni quasi morbosi, tra rinunce, sospetti e insicurezze reciproche. Patrick e Lola, come raccontato nella lettera letta da Maria De Filippi, vivevano un rapporto basato su una gelosia costante: entrambi avevano progressivamente smesso di frequentare amici e ambienti esterni, chiudendosi l’uno nell’altra.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche: C’è Posta per te, Lola chiude la busta a Patrick ma poi cambia idea: “Comando io quando e come”
C’è Posta per te, Patrick tradisce Lola che non si fida più e lui: “Tanto se chiudi la busta mi trovi sotto casa”In questa vicenda, Patrick ha tradito Lola, che ora dubita della loro relazione.
Argomenti discussi: Il divorzio da Gisele Bündchen mi ha messo alla prova, è stato difficile: lo sfogo di Tom Brady; Tom Brady: Il divorzio da Gisele Bündchen mi ha messo alla prova, è stato difficile. Ora voglio dedicarmi ai miei figli; Graziano Rossi: Valentino mi ha teso un trabocchetto, lui punta ai miei soldi per gestire diverse parentele Al programma tv Dentro la notizia: Quando Valentino mi ha messo l'amministratore di sostegno, è venuto a casa mia con due suoi collaboratori, l'av; Dino, 67 anni: Datemi la mia pensione o mi incateno. L’Inps mi ha messo all’angolo.
Medugno rincara la dose contro Signorini: «Mi faceva schifo, ecco dove mi ha messo le mani…»Antonio Medugno non indietreggia nemmeno di un passo e, anzi, rincara la dose contro Alfonso Signorini: accuse gravissime di violenza. donnapop.it
Aurora Livoli, la prima vittima del killer: «Mi ha messo le mani al collo e mi ha detto 'morirai'. Potevo essere io al suo posto»«Mi diceva solo 'tu oggi muori, morirai' mentre cercava di trascinarmi in un luogo buio e isolato». Racconta il suo incubo Camila, la ragazza vittima dell'aggressione da parte di Emilio Gabriel Valdez ... leggo.it
https://www.ondatv.tv/cultura/fausto-leali-e-luisa-corna-incantano-palazzolo-oltre-2000-per-un-concerto-da-brividi-con-il-mandolino-di-mammola/ - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.