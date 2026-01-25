Mi ha messo le corna C’è posta per te Lola apre la busta ma poi lo gela così

Nella puntata del 24 gennaio di C’è Posta per Te va in scena una storia complessa, fatta di amore, dipendenza emotiva, gelosia e tradimento. Patrick arriva in studio per riconquistare Lola, la ragazza con cui ha condiviso otto anni di relazione e che lo ha lasciato dopo aver scoperto una sua frequentazione con un’altra. Un legame lungo, intenso e difficile, che – come emerge dal racconto – aveva assunto nel tempo contorni quasi morbosi, tra rinunce, sospetti e insicurezze reciproche. Patrick e Lola, come raccontato nella lettera letta da Maria De Filippi, vivevano un rapporto basato su una gelosia costante: entrambi avevano progressivamente smesso di frequentare amici e ambienti esterni, chiudendosi l’uno nell’altra.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

