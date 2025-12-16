Attentato Ranucci concluse le indagini sulla bomba | l'ombra della criminalità organizzata dietro l'ordigno

Sono state concluse le indagini sull'attentato che ha colpito l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. Le autorità stanno approfondendo i motivi e le responsabilità, con l'ombra della criminalità organizzata che emerge come possibile movente. Ecco i dettagli sull'ordigno e le evidenze raccolte fino a ora.

Continuano le indagini sull'esplosione della bomba davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci: ecco cosa conteneva l'ordigno. Fanpage.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci il racconto del conduttore di Report - Agorà 17102025 Video Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci il racconto del conduttore di Report - Agorà 17102025 Video Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci il racconto del conduttore di Report - Agorà 17102025 Attentato Ranucci, concluse le indagini sulla bomba: l’ombra della criminalità organizzata dietro l’ordigno - Continuano le indagini sull'esplosione della bomba davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci: ecco cosa conteneva l'ordigno ... fanpage.it

Attentato a Ranucci, l'ordigno era composto da gelatina cava e polvere pirica - I risultati delle analisi effettuate sui resti dell'ordigno posizionato in un vaso esterno all'abitazione del conduttore di Report ... roma.corriere.it

Attentato a Ranucci, la bomba è al plastico. Sospetti su clan locali x.com

Attentato a Ranucci, i testimoni: ''C'erano due persone su un'auto nera'' #sigfridoranucci #report #ranucci - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.