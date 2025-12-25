Mobilità studentesca Italia-Francia | rinnovato il programma Trans’Alp per il triennio 2025-2028

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo di rete per il rinnovo del programma Trans’Alp, iniziativa di mobilità individuale reciproca di media durata rivolta agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. L’intesa sarà valida per gli anni scolastici 20252026, 20262027 e 20272028. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

