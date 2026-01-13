Sciopero taxi Salvini convoca le sigle sindacali

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato l’incontro con tutte le sigle sindacali dei tassisti, previsto per domani. La convocazione mira a discutere delle questioni del settore, con Salvini che ha sottolineato l’importanza di lasciare alle parti la possibilità di esprimersi senza interventi anticipati. L’appuntamento si inserisce nel contesto di un possibile sciopero dei taxi, in risposta alle recenti tensioni tra le parti.

Roma, 13 gennaio 2026 – “Ho convocato per domani tutte le associazioni sindacali dei tassisti”. Con queste parole il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato un incontro al ministero con tutte le sigle del settore, spiegando di non aver voluto intervenire prima perché “è giusto che ognuno rivendichi quello che ritiene di rivendicare”. Le dichiarazioni sono arrivate a margine del convegno sul turismo promosso dal vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio a Palazzo Madama, appuntamento previsto il 13 gennaio nella Sala Koch. Salvini ha precisato che la convocazione è fissata per domani pomeriggio, con l’obiettivo di aprire un confronto con tutte le rappresentanze dei tassisti all’indomani della mobilitazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

