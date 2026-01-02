Il calciomercato è in pieno fermento, con Giugliano e Salernitana già attive nelle trattative. La Cavese si prepara invece a salutare due giocatori, segnando un momento di cambiamenti per le squadre coinvolte. Tra novità e cessioni, il mercato si conferma un elemento centrale nel panorama calcistico italiano, accompagnando le squadre nelle strategie future e nelle sfide della stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti Il calciomercato torna ad essere l’argomento principale, tra una partita e l’altra, mentre il pallone rotola sui rettangoli verdi di tutt’Italia. Sparecchiate le tavole da brindisi spumantini e giochi natalizi, i nomi per l’una o per l’altra squadra impazzano di bocca in bocca. In questo articolo il focus sul calciomercato di Salernitana, Cavese e Giugliano Salernitana, il telefono di Faggiano è già bollente. La Salernitana è la squadra più attiva già dalle prime ore dell’apertura del mercato di gennaio. Volenterosi e determinati a riprendersi la vetta del girone C, la squadra granata ha già ufficializzato Matteo Arena, difensore proveniente dall’ Arezzo; contestualmente, Paolo Frascadore e Mauro Coppolaro salutano Salerno: il primo, in direzione Guidonia Montecelio, mentre il secondo va all’ Arezzo di Christian Bucchi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - È tempo di calciomercato: Giugliano e Salernitana già attive; Cavese, ecco due uscite

