Lega Pro 30esima giornata girone C il Crotone batte la Cavese con la doppietta del bomber Gomez e consolida la zona play-off

Nella 30esima giornata del girone C di Lega Pro, il Crotone ha battuto la Cavese con un risultato di 2-0, grazie a una doppietta di Gomez che ha segnato al 25° e al 52°. La partita si è giocata sul campo del Crotone, con il tecnico che ha schierato una formazione 4-3-3 con Merelli tra i pali e diversi cambi nell’undici titolare. La Cavese ha tentato di reagire senza riuscire a segnare.