lega pro 30esima giornata girone c il crotone batte la cavese con la doppietta del bomber gomez e consolida la zona play off

Nella 30esima giornata del girone C di Lega Pro, il Crotone ha battuto la Cavese con un risultato di 2-0, grazie a una doppietta di Gomez che ha segnato al 25° e al 52°. La partita si è giocata sul campo del Crotone, con il tecnico che ha schierato una formazione 4-3-3 con Merelli tra i pali e diversi cambi nell’undici titolare. La Cavese ha tentato di reagire senza riuscire a segnare.
Crotone (4-3-3): Merelli, Novella, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli (Guerra), Gallo (Meli), Vinicius, Sandri (Calvano), Piovanello (Energe), Gomez (Musso), Zunno. All. Longo Cavese (3-5-2): Boffelli, Evangelista, Cionek (Diarrassouba), Nunziata, Urbani, Munari (Bolcano), Visconti (Maiolo), Fella, Yabre (Orlando), Ubaldi (Guida), Minaj. All. Prosperi Quello che si affronta è pur sempre il Crotone che entra in campo per conquistare punti affinché possa concludere in una buona posizione play-off il campionato. Non sempre avviene, ma alcuni risultati negativi non rappresentano il normale viatico pitagorico nelle trenta partite disputate. La... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Lega Pro girone C 18esima giornata il Crotone batte il Casarano con i gol di Murano e Zunno e cancella la brutta sconfitta in Coppa Italia e quella di Catania in campionato. Di Pasquale, Guerra, Vinicius (Calvano), Sandri, Zunno, Gomez (Piovanello), Maggio (Gallo), Murano (Perlingeri).
Lega Pro 26esima giornata girone C pareggio (2-2) del Crotone in trasferta contro la CasertanaCasertana (3-5-2): De Lucia, Girelli, Viscardi, Liotti, Oukhadda, Proia, Toscano, Saco, Liano (Toscano), Kallon (Bentivenga), Casarotto.
