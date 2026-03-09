Cave e lavorazione in loco | Resti obbligatorio il 50%

Due anni fa, le imprese del marmo di Carrara hanno firmato accordi con il Comune per garantire che almeno il 50% del materiale estratto venga lavorato direttamente in loco. Questa decisione ha permesso loro di ottenere la proroga delle concessioni fino al 2042. La misura riguarda esclusivamente le attività di cava e la lavorazione sul sito.

Due anni fa, le imprese del marmo di Carrara sottoscrissero convenzioni col Comune impegnandosi a lavorare in loco almeno il 50% del materiale estratto, ottenendo così la proroga delle concessioni fino al 2042. Oggi, quelle stesse imprese chiedono due anni aggiuntivi per adempiere all'obbligo e l'amministrazione comunale mostra ampie 'aperture', arrivando addirittura a ipotizzare qualche settimana fa una richiesta alla Regione per modificare la legge 35. Se l'ipotesi di tale modifica normativa sembra per ora accantonata, le pressioni delle imprese per rinviare l'obbligo di filiera corta restano insistenti, e la giunta cittadina non pare intenzionata a 'tenere la schiena dritta'.