F1 | il sequel è già in lavorazione e sarà sensazionale

La produzione del film sulla Formula 1, interpretato da Brad Pitt, è partita a causa del grande successo ottenuto dal primo capitolo. Jerry Bruckheimer, il produttore, ha annunciato che le riprese del sequel sono già in corso e promettono di essere ancora più emozionanti. La realizzazione del nuovo film coinvolge un team di decine di professionisti e si svolge tra le strade di Monza e i set di Londra.

Il film sulla formula uno F1 si è rivelato un successo clamoroso. Il produttore Jerry Bruckeinem conferma che la pellicola, con protagonista Brad Pitt, sarebbe già in lavorazione. Leggiamo insieme le parole del Ceo Apple TV+ per scoprire cosa aspettarci dal nuovo capitolo del film dopo il grande successo riscosso il sala e la passione sportiva trasmessa agli amanti della formula 1 e non solo. Un nuovo capitolo in vista per F1. Dopo il grande successo di  F1  e le quattro nomination agli Oscar, il CEO di Apple TV+ ha annunciato con entusiasmo che il sequel è già in fase di sviluppo, promettendo nuove e forti emozioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

