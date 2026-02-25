Pdl di Brambilla Nm | Cavalli animali d’affezione basta palio e macellazione

ROMA – Divieto di mangiare la carne dei cavalli e quindi di macellarli, di usarli in spettacoli e manifestazioni storiche come il palio, quando ci siano pericoli per gli animali, di farli correre al di fuori degli ippodromi riconosciuti da ministero, di usarli per botticelle e carrozzelle. Sono alcune delle disposizioni contenute nella proposta di legge “Norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento come animali di affezione”, presentata dalla deputata di Noi Moderati Michela Brambilla e ora al vaglio della commissione Agricoltura alla Camera. “Il disegno di legge – ha spiegato Brambilla – è frutto del lavoro delle associazioni animaliste e ambientaliste. Per noi ogni animale va tutelato, ma in politica bisogna partire da qualcosa. Le ricerche dicono che la stragrande maggioranza degli italiani vuole che ai cavalli vengano riconosciute le tutele degli animali d’affezione, come i cani e i gatti”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

