Divieto di macellazione per i cavalli tempi lunghi per l’esame alla Camera

Alla Camera si sta discutendo il divieto di macellazione dei cavalli, con tempi di esame che si preannunciano lunghi. Il relatore Francesco Bruzzone, della Lega, ha commentato che le attività parlamentari sono spesso imprevedibili, pur azzardando una previsione sul percorso dell’iter legislativo. La discussione riguarda le modalità di approvazione del provvedimento e i tempi necessari per la sua definizione.

I tempi delle attività parlamentari «spesso e volentieri sono imprevedibili», ma a Parlamento 24 il relatore Francesco Bruzzone (Lega) azzarda comunque una previsione sull’esame in prima lettura alla Camera delle tre proposte di legge sullo status di “animali d’affezione” per gli equidi (cavalli, somari, asini), che potrebbe introdurre in Italia il divieto di macellazione e limitazioni per l’impiego in manifestazioni storiche. In commissione Agricoltura, spiega, «si aprirà un’ampia fase credo anche piuttosto approfondita di audizioni quindi soggetti da una parte e dall’altra che sono interessati a venire a dire la loro lo potranno fare». Per questo, «sicuramente non saranno tempi brevi per arrivare poi a un risultato che non sarà necessariamente quello di approvare questa legge». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Stop alla macellazione dei cavalli: fino a 3 anni di carcere per chi sgarraL’Italia è vicina a un traguardo che cambierebbe per sempre il destino di migliaia di animali.

Pdl di Brambilla (Nm): “Cavalli animali d’affezione, basta palio e macellazione”ROMA – Divieto di mangiare la carne dei cavalli e quindi di macellarli, di usarli in spettacoli e manifestazioni storiche come il palio, quando ci...

Stop alla macellazione dei cavalli, Brambilla rilancia: Serve una legge per tutelare gli equidiIn Commissione Agricoltura quattro proposte per vietare l’abbattimento: i dati Ipsos rivelano che la maggioranza degli italiani non consuma carne equina ... giornalelavoce.it

Il consumo di carne di cavallo in Italia, e la proposta per fermarloUn divieto alla macellazione discusso alla Camera si porta dietro dilemmi etici e preoccupazioni per un settore molto sviluppato ... ilpost.it

