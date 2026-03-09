Catanzaro | la veglia che dice Eccolo qui alla guerra

Ieri sera, nella piazzetta Cavatore a Catanzaro, si è tenuta una veglia di preghiera organizzata dall’APS Diversamente Fratelli Tutti. L’evento si è svolto in un’atmosfera raccolta, coinvolgendo numerosi partecipanti che hanno condiviso momenti di silenzio e preghiera. L’iniziativa ha attirato l’attenzione delle persone presenti, che hanno espresso il loro sostegno attraverso la partecipazione attiva.

Ieri sera, nella suggestiva cornice di Piazzetta Cavatore a Catanzaro, si è svolta una veglia di preghiera promossa dall’APS Diversamente Fratelli Tutti. L’iniziativa, intitolata Dov’è tuo fratello?, ha riunito la comunità per rispondere alla domanda biblica con un impegno concreto: riconoscere il valore della vita e rifiutare la guerra come unica soluzione ai conflitti. L’evento non è stato un semplice raduno religioso, ma un atto di consapevolezza civile che ha collegato la fede all’azione politica e sociale. I partecipanti hanno scelto di rispondere al Signore affermando la presenza del fratello, trasformando l’interrogativo divino in una chiamata alla responsabilità verso gli altri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

