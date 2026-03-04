sanchez risponde a trump e dice no alla guerra il discorso che ha fatto infuriare il presidente usa

Pedro Sánchez ha preso posizione contro l'intervento in Iran, affermando che il suo governo non è favorevole alla guerra. Durante un discorso pubblico, ha anche smentito le affermazioni di Trump riguardo alla presenza di basi statunitensi nel paese. La dichiarazione è arrivata in risposta alle critiche del presidente americano, che aveva accusato Madrid di supportare l'intervento militare.

Pedro Sánchez ribadisce il “no alla guerra” dopo le minacce di Donald Trump di interrompere i rapporti commerciali con la Spagna per il rifiuto sull’uso delle basi di Rota e Morón contro l’Iran. La Casa Bianca, a sorpresa, dopo il discorso del premier ha sostenuto che la Spagna “collaborerà” ma Madrid ha smentito categoricamente. Il "no alla guerra" di Sánchez La risposta a Trump sull'Iran Il giallo della "collaborazione" con gli Usa La strategia della Spagna Il “no alla guerra” di Sánchez “La posizione della Spagna si riassume così: no alla guerra“. Con questa dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa, Pedro Sánchez ha chiarito la linea del governo spagnolo dopo l’escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran e le minacce commerciali annunciate dal presidente americano Donald Trump contro Madrid. 🔗 Leggi su Virgilio.it

