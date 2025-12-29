Trump ai cronisti | Vi è piaciuto il pranzo? Zelensky dice che qui si mangia meglio rispetto alla Casa Bianca
Donald Trump ha accolto i giornalisti a Mar-a-Lago con un pranzo durante l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Dopo il pasto, Trump ha scherzato sul cibo, chiedendo ai cronisti se fosse stato di loro gradimento e ricordando che Zelensky ha commentato che qui si mangia meglio rispetto alla Casa Bianca. L’evento ha visto un momento di scambio informale tra i partecipanti.
Donald Trump ha offerto il pranzo ai giornalisti che lo hanno seguito a Mar-a-Lago per l’incontro con Volodymyr Zelensky. Ai giornalisti è stata servita una bistecca affettata, wurstel in crosta, gamberi al cocco, patatine fritte e biscotti al cioccolato, oltre ad una bottiglia di acqua con il marchio Trump. Differente il pasto per la delegazione ucraina: menù a base di brodo di pollo, bistecche con patatine fritte e torta al cioccolato “Trump”. Alla fine del punto stampa, il presidente Usa ha scherzato coi cronisti: “Vi è piaciuto il pranzo? Per Zelensky si mangia meglio qui che alla Casa Bianca”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
