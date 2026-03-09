Catanzaro | 8 marzo dibattito acceso sulla riforma della magistratura

A Catanzaro, in occasione dell’8 marzo, si è svolto un dibattito molto acceso sulla riforma della magistratura. Numerosi cittadini e rappresentanti istituzionali si sono riuniti per discutere delle proposte di modifica, creando un confronto vivace e spesso acceso. L’evento ha attirato l’attenzione di molti, con interventi che hanno evidenziato diverse opinioni e posizioni sulla questione.

Nel cuore pulsante della Calabria, la città di Catanzaro ha accolto con partecipazione massiccia un confronto cruciale sulla riforma costituzionale della magistratura. L'incontro, tenutosi domenica 8 marzo 2026 presso una sala gremita, ha riunito esperti, cittadini e giovani in un dibattito acceso sulle modifiche istituzionali previste. L'evento è stato organizzato dall'Ande – Associazione Nazionale Donne Elettrici di Catanzaro in collaborazione con il Circolo Città di Catanzaro 1871, dimostrando come l'impegno civile possa superare le distinzioni settoriali. Nonostante la concomitanza di altri eventi nella città calabrese, la platea si è rivelata qualificata e attenta, segnando un momento di riflessione profonda per la comunità locale.