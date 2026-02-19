Mattarella al Csm | sostegno all’istituzione in piena riforma e dibattito sull’indipendenza della magistratura

Il presidente Sergio Mattarella ha visitato il Csm il 18 febbraio 2026, in un momento di tensione tra politica e giustizia. La sua presenza ha voluto ribadire il sostegno alle istituzioni giudiziarie, mentre il dibattito sull’indipendenza della magistratura si fa sempre più acceso. Mattarella ha sottolineato l’importanza di rispettare i ruoli e le procedure, soprattutto durante questa fase di riforme e cambiamenti. La visita ha portato un messaggio chiaro: le istituzioni devono lavorare insieme per mantenere la stabilità.

Mattarella al Csm: Un Appello al Rispetto delle Istituzioni in un Momento di Tensione. Il Presidente della, Sergio Mattarella, ha espresso un forte sostegno al Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) durante una sua visita al plenum dell'istituzione il 18 febbraio 2026. Il gesto, inusuale per la sua solennità, giunge in un momento di acceso dibattito sulla riforma della giustizia e sul ruolo del Csm stesso, alimentato anche da recenti osservazioni del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. L'intervento presidenziale mira a ribadire l'importanza di un'istituzione fondamentale per la tenuta democratica del Paese, in un contesto di crescente polarizzazione.