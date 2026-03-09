Catanzaro | 3 sconfitte ma i tecnici lodano le prestazioni

Nel fine settimana appena passato, le squadre giovanili del Catanzaro hanno affrontato tre partite, subendo altrettante sconfitte contro le formazioni di Empoli, Fiorentina e Roma. Nonostante i risultati sfavorevoli, i tecnici delle squadre hanno elogiato le prestazioni dei loro giocatori, sottolineando l'impegno e la crescita mostrata sul campo. Le partite si sono svolte in diverse località italiane e hanno coinvolto le varie categorie del settore giovanile.

Il weekend appena trascorso ha riservato una serie di risultati negativi per le formazioni giovanili del Catanzaro, che hanno subito sconfitte contro avversari più quotati come Empoli, Fiorentina e Roma. Nonostante la difficoltà dei punteggi finali, i tecnici sottolineano la qualità delle prestazioni offerte dai ragazzi su campi esterni e interni. L'Under17 ha ceduto a Roma per quattro a uno, mentre la Primavera è stata battuta dall'Empoli per un gol a zero nel proprio stadio. Anche le selezioni Under15 e Under16 hanno affrontato l'amaro della sconfitta contro la capolista Fiorentina a Firenze. I prossimi impegni vedranno le squadre in campo contro il Bari e il Cosenza, con l'obiettivo di recuperare posizioni nella classifica.