Napoli prestazioni opache e sconfitte | il gesto di De Laurentiis per stare vicino alla squadra

In un momento di difficoltà, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha deciso di accompagnare personalmente la squadra e lo staff in Arabia Saudita per la Supercoppa, inviando un messaggio di vicinanza e supporto in un periodo segnato da prestazioni opache e sconfitte.

La decisione del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis di partire insieme ad Antonio Conte, alla squadra e allo staff tecnico per la Supercoppa in Arabia Saudita rappresenta un segnale chiaro e significativo. Una scelta maturata dopo le recenti prestazioni negative, che hanno acceso critiche e preoccupazioni nell’ambiente azzurro. Il numero uno del club ha . L'articolo. Dailynews24.it PSV-Napoli, l'espulsione di Lucca Benfica-Napoli 2-0: sconfitta che compromette la corsa playoff - 0 in casa del Benfica con una prestazione tutt'altro che esaltante, dove ha meritato di perdere ... mondonapoli.it

Sky: “c’è tanto di Spalletti nella sconfitta di Napoli” - Giovanni Guardalà su Sky Sport Insider trova le colpe di Spalletti nella sconfitta della Juventus contro il Napoli ... ilnapolista.it

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria contro il Napoli, sottolineando la risposta della squadra dopo le ultime prestazioni opache. “Chiedevo una reazione ed è arrivata – ha spiegato –. È stata una bella risposta, - facebook.com facebook

Ma che partita ha fatto Zaniolo Dopo la super prestazione contro il Napoli, l'ennesima di questa stagione, il talento italiano ha ammesso il suo grande obiettivo: tornare in Nazionale. «Facendo prestazioni del genere spero e penso che un giorno la chiamat x.com