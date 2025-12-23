Ventola analizza l’Inter | Prestazioni convincenti ma troppe sconfitte per una favorita
L’ex attaccante Ventola esamina la situazione attuale dell’Inter, evidenziando prestazioni complessivamente positive ma anche un numero significativo di sconfitte. Nonostante una superiorità tecnica evidente, i risultati recenti sollevano alcune riflessioni sui limiti della squadra, soprattutto considerando il ruolo di favorita. Questa analisi offre uno sguardo obiettivo sul percorso dei nerazzurri, sottolineando aree di miglioramento e le sfide da affrontare.
Inter News 24 Ventola sul momento dell’Inter: l’analisi dell’ex attaccante mette a fuoco i limiti attuali dei nerazzurri nonostante una superiorità tecnica evidente. Nel corso della trasmissione Viva el Futbol, Nicola Ventola, ex attaccante di Inter e della Nazionale, ha offerto una lettura lucida e articolata del momento attraversato dalla squadra allenata da Cristian Chivu. Un’analisi che parte dalle prestazioni e arriva ai risultati, mettendo in evidenza una contraddizione sempre più evidente. Secondo Ventola, i nerazzurri continuano a esprimere un calcio di alto livello, creando occasioni e mantenendo il controllo del gioco anche contro avversari di spessore. 🔗 Leggi su Internews24.com
