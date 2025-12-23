L’ex attaccante Ventola esamina la situazione attuale dell’Inter, evidenziando prestazioni complessivamente positive ma anche un numero significativo di sconfitte. Nonostante una superiorità tecnica evidente, i risultati recenti sollevano alcune riflessioni sui limiti della squadra, soprattutto considerando il ruolo di favorita. Questa analisi offre uno sguardo obiettivo sul percorso dei nerazzurri, sottolineando aree di miglioramento e le sfide da affrontare.

Inter News 24 Ventola sul momento dell’Inter: l’analisi dell’ex attaccante mette a fuoco i limiti attuali dei nerazzurri nonostante una superiorità tecnica evidente. Nel corso della trasmissione Viva el Futbol, Nicola Ventola, ex attaccante di Inter e della Nazionale, ha offerto una lettura lucida e articolata del momento attraversato dalla squadra allenata da Cristian Chivu. Un’analisi che parte dalle prestazioni e arriva ai risultati, mettendo in evidenza una contraddizione sempre più evidente. Secondo Ventola, i nerazzurri continuano a esprimere un calcio di alto livello, creando occasioni e mantenendo il controllo del gioco anche contro avversari di spessore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ventola analizza l’Inter: «Prestazioni convincenti, ma troppe sconfitte per una favorita»

Leggi anche: Mandorlini critica l’Inter: «Cinque sconfitte sono troppe, ma sono convinto di una cosa…»

Leggi anche: Inter Milan, parla Chivu: «Sostituzione Lautaro? Era una scelta tecnica. Ovvio che 4 sconfitte in 12 giornate son troppe ma…»