Catania saluta Orazio Russo la camera ardente al Massimino

Orazio Russo è stato portato al Massimino, dove si svolge la camera ardente, in seguito alla sua scomparsa improvvisa. La cerimonia si tiene nella Sala Liotru, situata al primo piano della Tribuna A, e molti tifosi si sono già radunati per rendergli omaggio.

In tanti hanno voluto recarsi allo stadio per rendere omaggio al 52enne, prematuramente scomparso a causa di una malattia È in corso in queste ore, nella Sala Liotru al primo piano della Tribuna A dello stadio Stadio Angelo Massimino, la camera ardente per Orazio Russo. Fin dalle prime ore di apertura, tanti cittadini, tifosi e amici si sono recati sul posto per rendere omaggio e stringersi attorno alla famiglia. Un flusso composto attraversa gli spazi dello stadio, trasformati per l'occasione in luogo di raccoglimento. Volti commossi, silenzi carichi di emozioni: la città risponde presente, con rispetto e gratitudine. Lunedì 16 febbraio, presso la "Sala Liotru" al primo piano della Tribuna A dello stadio "Angelo Massimino", sarà allestita una camera ardente aperta a tutti coloro che vorranno porgere l'ultimo saluto al nostro Orazio Russo. L'accesso sarà consentito dalle ore