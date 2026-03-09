Castiglionese di rigore Rabbia Sangio nel derby

Nel derby tra Sangiovannese e Castiglionese, la squadra ospite ha vinto 1-0. La partita si è conclusa con un gol decisivo che ha deciso il risultato a favore della Castiglionese. La formazione della Sangiovannese ha schierato Barberini, Ferrante, Gozzini, Rossi (sostituito al 20’ st da Agrello), Nocentini e Manes.