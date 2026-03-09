Castiglionese di rigore Rabbia Sangio nel derby
Nel derby tra Sangiovannese e Castiglionese, la squadra ospite ha vinto 1-0. La partita si è conclusa con un gol decisivo che ha deciso il risultato a favore della Castiglionese. La formazione della Sangiovannese ha schierato Barberini, Ferrante, Gozzini, Rossi (sostituito al 20’ st da Agrello), Nocentini e Manes.
sangiovannese 0 Castiglionese 1 SANGIOVANNESE: Barberini, Ferrante, Gozzini, Rossi (20’ st Agrello), Nocentini, Manes. Zoppi (20’ st Fiaschi), Calosi, Borri, Castrovilli, Romanelli (40’ st Lombardi). (Baracco, Stopponi, Bardotti, Yade, Ceccherini, T. Gori). All. Calderini CASTIGLIONESE: Balli, Lorenzoni (37’ st Gori), Tenti (25’ pt Viciani), Minocci, Menci, Menchetti, Grifoni, Scichilone, Edoziogor, Petricci (32’ st Parisi), Berneschi. (Magi, Gasparri, Arioni, Tavanti, Ligi, Caposciutti). All. Cardinali Arbitro: Marchi di Siena (Losapio-Doku) Rete: 17’ pt Berneschi (rig.) Note: Spettatori 250 circa. Ammoniti Barberini, Scichilone, Ferrante, Lorenzoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
