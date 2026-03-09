Durante il derby di Milano, uno dei momenti più discussi è stato il mancato assegnamento di un rigore alla squadra di casa, scatenando la rabbia dei tifosi nerazzurri presenti allo stadio San Siro. La partita ha visto diverse azioni contestate, con i sostenitori che hanno espresso il loro disappunto al termine del match. La tensione tra le due squadre si è fatta sentire anche negli spazi più calmi dello stadio.

Il cuore pulsante del calcio italiano, lo Stadio San Siro, è diventato oggi il teatro di una delle polemiche più accese della stagione. Durante il secondo tempo del derby Milano tra Milan e Inter, un episodio in area rossonera ha innescato proteste violente da parte dei nerazzurri per un possibile rigore non assegnato. Il punto focale dell’azione riguarda il difensore belga Saelemaekers, accusato dai giocatori dell’Inter di aver toccato la palla con il braccio mentre controllava un cross di Barella con il petto. L’arbitro Doveri, dopo aver effettuato un controllo silenzioso tramite VAR, ha deciso di lasciare correre l’incontro senza fischiare il fallo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby Milano: il rigore non dato e la rabbia nerazzurra al San Siro

