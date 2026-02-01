Berneschi e Ligi decidono il derby La Castiglionese si prende i playoff
Nel derby di oggi, la Castiglionese batte 2-0 la Sansovino e si prende i playoff. Berneschi e Ligi segnano, decidendo la partita e portando punti pesanti alla squadra di casa. La formazione di Castelione si conferma in crescita, mentre gli ospiti restano a bocca asciutta. La sfida è stata combattuta, ma alla fine è stata la Castiglionese a festeggiare.
Castiglionese 2 Sansovino 0 CASTIGLIONESE: Balli, Gori M. (90’ Viciani), Menci R., Petricci (75’ Scichilone), Berneschi, Minocci, Nicoletti, Banelli (85’ Parisi), Tenti, Lorenzoni, Ligi (75’ Edoziogor). All.: Stefano Cardinali. SANSOVINO: Antonini Manrrique, Cacioppini, Tognetti (46’ Tenti), Artini, Pasquinuzzi (70’ Settembrini), Sabatini, Rosi (71’ Papini), Privitera, Sacconi (46’ De Filippo), Benucci, Zhupa (46’ Ricci M.). All.: Giacomo Chini. Arbitro: Davide Lo Presti di Messina. Reti: 4’ Berneschi, 7’ Ligi. CASTIGLION FIORENTINO – La Castiglionese si prende il derby della Valdichiana con un rapido uno-due, costringendo la Sansovino al ko che di fatto acuisce il periodo di difficoltà della squadra di Giacomo Chini che viene esonerato subito dopo la fine della gara: al suo posto potrebbe arrivare Luca Tognozzi, ex Audax Rufina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
