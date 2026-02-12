Esercizi chiusi per disturbo quiete pubblica | Clima di incertezza si apra un confronto istituzionale

La città di Brindisi vive momenti di tensione dopo il sequestro di cinque locali nel centro storico. La misura è stata decisa dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, in seguito a un’indagine della polizia. Per ora, gli esercizi sono chiusi, e molti residenti si chiedono cosa succederà ora. La situazione crea un clima di incertezza e apre un dibattito sulla questione.

BRINDISI - Negli ultimi giorni la città di Brindisi è stata scossa dal sequestro preventivo di cinque locali del centro storico, provvedimento disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito di un'attività investigativa della polizia amministrativa. Ai gestori viene contestata principalmente la violazione dell'art. 659 del codice penale, relativo al disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. "Come associazione di categoria – dichiara il presidente provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo - non possiamo che esprimere preoccupazione per le conseguenze di un provvedimento del quale, allo stato, conosciamo solo quanto riportato dagli organi di informazione.

