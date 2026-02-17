Seta i sindacati | Si apra il confronto e si trovino le risorse per il contratto unico

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Autoferro dell’Emilia-Romagna hanno scritto ieri a Seta spa per chiedere di avviare subito un confronto e trovare le risorse necessarie al contratto unico. La lettera arriva dopo settimane di incertezza sui rinnovi e in vista di possibili iniziative di lotta. In particolare, i rappresentanti dei lavoratori insistono sulla necessità di definire un accordo condiviso per tutelare i diritti e migliorare le condizioni di lavoro.

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Autoferro dell’Emilia-Romagna hanno inviato ieri un sollecito urgente a tutti gli enti soci e proprietari di Seta spa per chiedere risposte urgenti e l’apertura di un confronto sulle risorse per l’ipotesi di accordo unico per i lavoratori e le lavoratrici di Seta spa.« Il 7 novembre scorso – si legge in una nota - infatti le organizzazioni sindacali avevano raggiunto un accordo sulla parte economica del contratto integrativo unico per i lavoratori di Seta. Un accordo assolutamente in linea con i dettami del piano di rilancio presentato dalla stessa Seta agli enti soci il 7 febbraio 2025.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Seta, i sindacati: spiragli per un’intesa economica e verso il nuovo contratto

Regionali, Schifani incontra i sindacati: "In Finanziaria le risorse per il contratto 2025-2027"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.