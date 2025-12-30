Lazio | disappunto dopo le parole di Simonelli Castellanos interessa anche in Premier

In giornata si susseguono aggiornamenti sulla Lazio, con attenzione alle parole di Simonelli e alle voci di mercato su Castellanos, che potrebbe interessare anche alla Premier League. Dopo l'annuncio dell'operazione al cuore di Sarri, le notizie provenienti da Formello contribuiscono a mantenere alta la tensione attorno alla squadra, mentre si valutano le implicazioni per il futuro. Un quadro che si arricchisce di dettagli e riflessioni in un momento delicato per il club.

Roma 29 dicembre 2025 - Non è una giornata tranquilla quella odierna in casa Lazio. Dopo il comunicato circa l'operazione al cuore odierna di Maurizio Sarri, andata a buon fine e con l'allenatore già atteso per la sfida contro il Napoli, da Formello starebbero cominciando ad emergere le prime reazioni dopo la risposta del presidente di Lega Serie A, Ezio Simonelli. Nella giornata di domenica, in seguito al pari arrivato all'ultimo secondo contro l' Udinese, il club biancoceleste si è adoperato per richiedere alla Lega Serie A un intervento. La squadra capitolina ha avanzato infatti una richiesta di intervento immediato, secondo la squadra laziale infatti ci sarebbe un ripetersi di errori arbitrali e una disomogeneità nell'utilizzo del Var. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

