Fares sorpreso a rubare una moto Lui in cella ai domiciliari il complice

Il giudice ha convalidato l’arresto di Fares Bouzidi, 23 anni, e ha deciso per la sua carcerazione. Il giovane è stato sorpreso a rubare una moto, pochi giorni dopo l’incidente in cui è morto Ramy Elgaml durante un inseguimento con i carabinieri. Il suo complice, invece, è agli arresti domiciliari.

Il giudice delle direttissime ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per Fares Bouzidi, il 23enne che guidava lo scooter su cui si trovava lo scorso 24 novembre Ramy Elgaml, morto nell'incidente che ebbero durante un inseguimento con i carabinieri. Fares era stato bloccato dalla Polizia con un complice di 24 anni mentre l'altra sera in via Pirandello, nella zona di Citylife, stavano rubando una moto da 15 mila euro. Fares è indagato per omicidio stradale per la morte di Ramy, nella notte in cui si consumò la tragedia il conducente della pattuglia dei carabinieri inseguiva i due giovani che non si erano fermati all'alt per le vie della città.

