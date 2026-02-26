Tenta di rubare uno scooter in un centro commerciale ai domiciliari ladro 19enne

Un giovane ladro di 19 anni, senza precedenti penali, è stato sorpreso ad armeggiare su una moto insieme ad un complice, in un centro commerciale di Catania. Il personale delle volanti della questura di Catania è intervenuto si richiesta degli addetti alla vigilanza della struttura, che hann. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

