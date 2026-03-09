Cassano senza mammografo | donne costrette a pagare

A Cassano all’Ionio le donne sono costrette a pagare per accedere a mammografie, poiché manca uno strumento essenziale per la prevenzione oncologica. La situazione ha portato alla reazione immediata del Comitato Spontaneo di Cittadini, che ha sollevato il problema pubblicamente. La carenza di apparecchiature sanitarie ha suscitato preoccupazioni tra le residenti e ha attirato l’attenzione sulla questione.

La mancanza di strumentazione per la prevenzione oncologica a Cassano all’Ionio ha scatenato una reazione immediata da parte del Comitato Spontaneo di Cittadini. Francesco Garofalo ha richiesto un intervento urgente al commissario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Vitaliano De Salazar, evidenziando come il territorio sia stato lasciato indietro rispetto ad altre zone. Mentre a San Marco Argentano il servizio di mammografia è già operativo, le donne di Cassano restano senza accesso gratuito e devono rivolgersi altrove o pagare di tasca propria in caso di urgenza. Disparità territoriali nell’erogazione sanitaria. L’attivazione del servizio di screening al polo di San Marco Argentano ha messo in luce profonde disuguaglianze nella rete ospedaliera locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cassano senza mammografo: donne costrette a pagare Articoli correlati Disabili senza terapie nel casertano. "Sospesi piani riabilitativi, famiglie costrette a pagare di tasca propria"La denuncia del sindacato sull’ambito socio-sanitario C06 di Aversa: “Violato il diritto alla salute, situazione discriminatoria e inaccettabile”. Tari alle stelle: famiglie costrette a pagare oltre 350 euro all’anno per lo smaltimento rifiutiLe famiglie italiane sono costrette a pagare in media 350 euro all’anno per la Tari, la tassa sui rifiuti, con differenze che arrivano a più del... Contenuti utili per approfondire Cassano senza mammografo donne... Mammografo a San Marco Argentano, Garofalo attacca: «Cassano resta senza prevenzione»Il portavoce del Comitato per la tutela della salute critica l’Asp di Cosenza: «Promesse mai mantenute, le donne costrette a spostarsi o a pagare» ... ecodellojonio.it Sanità Cosenza, Garofalo (Comitato Cassano): Manca il mammografo, De Salazar intervengaLa recente attivazione del servizio di mammografia a San Marco Argentano ha riacceso i riflettori sulle zone d'ombra della sanità cosentina. cosenzapost.it