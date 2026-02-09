Disabili senza terapie nel casertano Sospesi piani riabilitativi famiglie costrette a pagare di tasca propria

Disabili senza terapie nel Casertano, le famiglie sono costrette a pagare di tasca propria. I piani riabilitativi sono stati sospesi, lasciando tanti bambini e ragazzi senza le cure di cui hanno bisogno. La situazione nel territorio di Aversa preoccupa le associazioni e i genitori, che denunciano un deficit grave nell’assistenza socio-sanitaria.

La denuncia del sindacato sull'ambito socio-sanitario C06 di Aversa: "Violato il diritto alla salute, situazione discriminatoria e inaccettabile". Appello alle istituzioni nel nome dell'articolo 32 della Costituzione Grave allarme nel Casertano per le condizioni di assistenza garantite ad alcuni ragazzi disabili e diversamente abili, in particolare nell'ambito socio-sanitario C06 di Aversa. A sollevare il caso è la segreteria nazionale della Cisal Sanità, che in un comunicato ufficiale esprime "fortissima preoccupazione" per una situazione definita di precarietà assistenziale ormai non più tollerabile.

