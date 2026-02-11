A scuola la panchina viola contro l’epilessia
Questa mattina nel cortile di una scuola elementare è stata inaugurata una panchina di colore viola. L’obiettivo è sensibilizzare gli studenti e i genitori sull’epilessia. La panchina serve a ricordare l’importanza di conoscere questa condizione e di intervenire in caso di emergenza. La cerimonia ha visto la partecipazione di insegnanti e qualche genitore, che hanno accolto con interesse l’iniziativa.
Una panchina viola per accendere la luce sull’epilessia. È stata inaugurata lunedì 9 febbraio nel cortile delle scuole elementari. L’iniziativa lizzanese, che è parte della campagna della LICE, ‘Metti in panchina l’epilessia’, si è svolta durante la giornata nazionale dedicata alla malattia, grazie al supporto costante dell’amministrazione comunale e delle insegnanti del plesso locale dell’istituto comprensivo Salvo D’Acquisto. Alla cerimonia hanno partecipato, fra gli altri, il vice sindaco Paolo Piacenti, l’assessore Mauro Cheli e i neuropsichiatri infantili Tullio Messana e Duccio Maria Cordelli, i bambini e le docenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Scuola Panchina
Novara, la Cupola si tinge di viola per la Giornata contro l'epilessia
La Cupola di Novara si colora di viola per la Giornata contro l'epilessia.
Epilessia, il Colosseo si colora di viola contro stigma e pregiudizi
Questa mattina, il Colosseo si è tinto di viola per la Giornata internazionale contro l’epilessia.
Ultime notizie su Scuola Panchina
