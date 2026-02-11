Questa mattina nel cortile di una scuola elementare è stata inaugurata una panchina di colore viola. L’obiettivo è sensibilizzare gli studenti e i genitori sull’epilessia. La panchina serve a ricordare l’importanza di conoscere questa condizione e di intervenire in caso di emergenza. La cerimonia ha visto la partecipazione di insegnanti e qualche genitore, che hanno accolto con interesse l’iniziativa.

Una panchina viola per accendere la luce sull’epilessia. È stata inaugurata lunedì 9 febbraio nel cortile delle scuole elementari. L’iniziativa lizzanese, che è parte della campagna della LICE, ‘Metti in panchina l’epilessia’, si è svolta durante la giornata nazionale dedicata alla malattia, grazie al supporto costante dell’amministrazione comunale e delle insegnanti del plesso locale dell’istituto comprensivo Salvo D’Acquisto. Alla cerimonia hanno partecipato, fra gli altri, il vice sindaco Paolo Piacenti, l’assessore Mauro Cheli e i neuropsichiatri infantili Tullio Messana e Duccio Maria Cordelli, i bambini e le docenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A scuola la panchina viola contro l’epilessia

Approfondimenti su Scuola Panchina

La Cupola di Novara si colora di viola per la Giornata contro l'epilessia.

Questa mattina, il Colosseo si è tinto di viola per la Giornata internazionale contro l’epilessia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Scuola Panchina

Argomenti discussi: A scuola la panchina viola contro l’epilessia; Polla dice no a bullismo e cyberbullismo (VIDEO): inaugurata la Panchina gialla Helpis alla Scuola Media; Una panchina rossa dinanzi alla scuola Bovio per dire no alla violenza sulle donne; A Lanciano una panchina gialla contro il bullismo: l'appello dei bambini al sindaco.

A Lentiai una panchina impegnata contro bullismo e cyberbullismoCollocata nel parco del Peep, la panchina gialla e blu è decorata dagli studenti con un puzzle simbolo di coesione. Inaugurazione con mostra e interventi delle istituzioni locali. amicodelpopolo.it

Una nuova panchina gialla contro bullismo e cyberbullisimo: la bella iniziativa a CastrovillariLa CRPO (Commissione regionale Pari Opportunità), convintamente, ha scelto di patrocinare l’iniziativa del Lions Club Castrovillari, l’inaugurazione di una panchina gialla a Castrovillari, essendo con ... strettoweb.com

CHIODI PIANTATI SU UNA PANCHINA NUOVA - BASTA VANDALISMO Chioggia, 9 febbraio 2026 Allora, mi trovo in piazza Todoraro, la piazza bellissima di Sottomarina. Alle mie spalle la scuola elementare Todaro. Ecco, sapete che poco più di 10 giorni fa, - facebook.com facebook

Polla dice no a bullismo e cyberbullismo (VIDEO): inaugurata la Panchina gialla Helpis alla Scuola Media x.com