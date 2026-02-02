Valeria Bartolucci | Se avessi scoperto del tradimento di mio marito ci sarebbe stato l' omicidio di Manuela e non di Pierina

Nella giornata di oggi si è svolta l’udienza numero nove davanti alla Corte d’Assise di Rimini nel processo contro Louis Dassilva, accusato di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli in via del Ciclamino nella notte tra il 2 e il 3 ottobre. Durante l’interrogatorio, Valeria Bartolucci, la vedova della vittima, ha fatto alcune rivelazioni sorprendenti, raccontando di come avrebbe reagito se avesse scoperto un tradimento del marito. Ha detto che, in quel caso, avrebbe potuto arrivare all’omicidio di Manuela

Nel processo a carico di Louis Dassilva emerge la verità della moglie dell'imputato nel racconto fatto ai giornalisti dove ricostruisce la sua verità Udienza numero nove, davanti alla Corte d'Assise di Rimini, per il processo che vede imputato Louis Dassilva accusato di essere l'assassino della 78enne Pierina Paganelli avvenuto in via del Ciclamino la notte del 3 ottobre 2023. L'imputato, in carcere da oltre un anno e mezzo e che in queste ore sta attendendo la decisione del Tribunale del riesame sulla sua scarcerazione, si è presentato in aula con un cappotto chiaro, maglione e pantaloni beige e camicia bordeaux.

