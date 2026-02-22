Valeria Bartolucci arriva l’udienza cruciale del caso Pierina Dassilva sempre in carcere

Valeria Bartolucci ha richiesto un’udienza urgente per chiarire alcuni aspetti chiave del procedimento. La causa riguarda l’omicidio di Pierina Paganelli, un fatto avvenuto a Rimini due settimane fa. Louis Dassilva, 35 anni, è il solo imputato e si trova ancora in carcere. La discussione si concentra sulle prove raccolte finora e sulle testimonianze degli investigatori. La corte ascolterà le parti coinvolte prima di decidere sul proseguimento del processo.