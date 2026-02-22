Valeria Bartolucci arriva l’udienza cruciale del caso Pierina Dassilva sempre in carcere
Valeria Bartolucci ha richiesto un’udienza urgente per chiarire alcuni aspetti chiave del procedimento. La causa riguarda l’omicidio di Pierina Paganelli, un fatto avvenuto a Rimini due settimane fa. Louis Dassilva, 35 anni, è il solo imputato e si trova ancora in carcere. La discussione si concentra sulle prove raccolte finora e sulle testimonianze degli investigatori. La corte ascolterà le parti coinvolte prima di decidere sul proseguimento del processo.
Rimini, 22 febbraio 2026 - Dopo due settimane di stop, riprenderà domani mattina alle 10 il processo in Corte d’Assise a Louis Dassilva, il 35enne unico imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Valeria verrà ascoltata come testimone. Quella di domani si prefigura come un’udienza cruciale dal momento che nella lista dei testimoni convocati a deporre c’è anche Valeria Bartolucci, moglie dell’imputato. Bartolucci, che nel frattempo è stata indagata in un procedimento connesso, sarà ascoltata come testimone assistito dai propri avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini. Si capirà direttamente in Corte d’Assise se Bartolucci deciderà di avvalersi della facoltà di non rispondere (suo diritto in quanto moglie dell’imputato) oppure se deciderà di rispondere alle domande delle parti, in tutto o con riserva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Caso Pierina Paganelli, indagata Valeria Bartolucci: la moglie di Louis Dassilva accusata di favoreggiamentoNel caso Pierina Paganelli, si registra una nuova fase con l’iscrizione nel registro degli indagati di Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva.
Delitto Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci indagata: la moglie di Dassilva accusata di favoreggiamentoValeria Bartolucci, moglie di Dassilva, è stata iscritta nel registro degli indagati per il delitto di Pierina Paganelli.
