Durante il processo a Rimini per l’omicidio di Pierina Paganelli, la moglie dell’imputato Louis Dassilva ha raccontato di un patto di tolleranza coniugale. La testimone ha descritto le abitudini e i comportamenti della coppia, offrendo dettagli che potrebbero essere rilevanti nel caso. La sua testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini e delle deposizioni finora raccolte.

Il peso della verità in un’aula di Rimini. Nel cuore del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, a Rimini, la moglie dell’imputato Louis Dassilva ha fornito una testimonianza cruciale che mette in luce le dinamiche relazionali e i sospetti pendenti. Valeria Bartolucci, deposta il 9 marzo 2026 durante l’undicesima udienza, ha confermato di aver appreso della relazione tra il marito e Manuela Bianchi già nel 2023, pur mantenendo un atteggiamento di tolleranza verso le infedeltà coniugali. La deposizione si è concentrata su dettagli specifici: la domanda ripetuta sul sentimento amoroso verso la terza donna e l’ascolto di registrazioni vocali che sembravano contenere istruzioni sulla condotta da tenere davanti alle autorità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Pierina: la moglie rivela il patto di tolleranza coniugale

