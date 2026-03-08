Famiglia nel bosco Meloni annuncia | Nordio sta mandando gli ispettori sono senza parole

La premier ha annunciato che il ministro Nordio invierà degli ispettori al Tribunale dei minorenni dell'Aquila per un caso riguardante una famiglia nel bosco. La notizia è stata comunicata pubblicamente dalla stessa leader, che ha espresso sorpresa per questa decisione senza fornire ulteriori dettagli. La questione ha attirato l’attenzione di molti, ma al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali aggiuntive.

La premier ha annunciato che il ministro Nordio manderà gli ispettori presso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila in merito al caso della famiglia nel bosco. Meloni ha criticato duramente la decisione dei giudici di allontanare la madre dai tre figli a causa dei comportamenti della donna che avrebbero reso impossibile la convivenza nella casa famiglia.