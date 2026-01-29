La procura di Milano ha archiviato l’indagine sulla morte di Kevin Mateo Rodriguez, il 26enne ucciso da due tram in viale Missaglia un anno fa. L’autista del tram, che lo ha travolto, era distratto dal telefono, con la webcam puntata su una località sciistica di Livigno. L’incidente era inevitabile, secondo gli inquirenti, e il comportamento dell’autista ha costituito un chiaro profilo di colpa.

Il conducente del tram che ha investito Kevin Mateo Rodriguez, il 26enne travolto e ucciso da due tram, uno dopo l’altro, in viale Missaglia a Milano un anno fa, era distratto dalla visione del telefonino la cui web cam era accesa su una località sciistica a Livigno e questo costituisce “ un profilo di colpa ”. Ma il fatto che fosse al telefono è “ del tutto irrilevante ” ai fini della sua responsabilità nella morte del giovane: l’incidente, secondo il giudice, sarebbe avvenuto comunque. “Anche se il conducente non fosse stato distratto e avesse avvistato il corpo non appena possibile (vale a dire quando i fari del mezzo lo avrebbero illuminato) l’impatto sarebbe stato inevitabile e, con esso la morte della vittima”, si legge nel provvedimento del gup Roberto Crepaldi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Muore travolto da due tram, archiviata l'inchiesta. “L’autista distratto dal telefono, ma l’impatto era inevitabile”

